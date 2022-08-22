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Російські окупанти пішли у наступ на Краматорському напрямку: тривають бої

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Російські окупанти пішли у наступ на Краматорському напрямку: тривають бої

Фото: pikabu.ru

На Донеччині окупанти пішли у наступ на кількох напрямках.

Зараз тривають запеклі бої на Краматорському.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається вести наступ у напрямку Спірне – Веселе, бойові дії тривають", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що підрозділи ЗСУ на півдні знищили дві установки протиповітряної оборони С-300.

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