Російські окупанти пішли в наступ на Харківщині: триває бій із ЗСУ

На Харківщині російські окупанти пішли у наступ.
Вони спробували захопити ділянку Байрак - Гусарівка.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Харківському напрямку окупанти із танків, ствольної та реактивної артилерії обстріляли в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Питомник, Цупівка.
"Ворог здійснив спробу наступу у напрямку Байрак – Гусарівка, бойові дії тривають", - повідомляють у Генштабі.
Нагадаємо, що Росія хоче зімітувати масований наступ на півдні України, щоб максимально налякати ЗСУ, а потім примусити Київ сісти за стіл переговорів.
Російські військові, найімовірніше, хочуть піти з Криворізького напрямку на Вознесенськ.
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