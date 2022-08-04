Російські окупанти пішли в наступ на Харківщині: триває бій із ЗСУ

На Харківщині російські окупанти пішли у наступ.

Вони спробували захопити ділянку Байрак - Гусарівка.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку окупанти із танків, ствольної та реактивної артилерії обстріляли в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Питомник, Цупівка.

"Ворог здійснив спробу наступу у напрямку Байрак – Гусарівка, бойові дії тривають", - повідомляють у Генштабі.

Нагадаємо, що Росія хоче зімітувати масований наступ на півдні України, щоб максимально налякати ЗСУ, а потім примусити Київ сісти за стіл переговорів.

Російські військові, найімовірніше, хочуть піти з Криворізького напрямку на Вознесенськ.