Російські окупанти пішли в наступ в районі Первомайського на Авдіївському напрямку: ЗСУ відбили атаку

На Донеччині російські окупанти продовжують пробувати просунутися до кордонів області.
Минулої доби вони проводили наступальні дії на Авдіївському напрямку.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 серпня.
"На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали райони Авдіївки, Водяного, Веселого, Мар’їнки, Олександрополя і Тоненького. З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої у районі Первомайського, безуспішно", - зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, що ЗСУ "відкорегували" Антонівський міст у Херсоні та вдарили по ворожих командних пунктах з артилерії.
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