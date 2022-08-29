Російські окупанти пішли в наступ в районі Первомайського на Авдіївському напрямку: ЗСУ відбили атаку

На Донеччині російські окупанти продовжують пробувати просунутися до кордонів області.

Минулої доби вони проводили наступальні дії на Авдіївському напрямку.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 29 серпня.

"На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали райони Авдіївки, Водяного, Веселого, Мар’їнки, Олександрополя і Тоненького. З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої у районі Первомайського, безуспішно", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що ЗСУ "відкорегували" Антонівський міст у Херсоні та вдарили по ворожих командних пунктах з артилерії.

Читайте також: