Російські окупанти погрожують репресіями персоналу Запорізької АЕС

Російські окупанти погрожують репресіями персоналу тимчасово захопленої Запорізької атомної електростанції, якщо вони не будуть оформляти паспорти країни-агресорки Росії.

Про це повідомив Генштаб Збройних сил України у ранковому зведенні 4 серпня.

"У тимчасово захопленому російськими військами Енергодарі для продовження роботи на Запорізькій АЕС окупанти примушують персонал станції оформляти російські паспорти, погрожуючи репресіями", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що у місті окупаційні війська регулярно проводять обшуки місцевих жителів як на вулицях, так і в оселях. У людей перевіряють паспорти та мобільні телефони.

"Якщо паспорт громадянина виявляється українським, то документ знищують і змушують оформляти паспорт Росії", - наголошується у зведенні.

Окупанти примушують українських громадян змінювати інші документи: водійські права, папери на рухоме та нерухоме майно.

Як повідомлялося, окупанти вигадують нові методи примусової паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, вони залякують людей і пропонують гроші. Зазначається, що випадки відомі і на Донеччині, і на Запоріжжі.

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