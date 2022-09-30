Російські окупанти погрожують виселенням жителям Херсонщини, які не отримали паспорти РФ - Генштаб

На окупованих територіях місцевих жителів змушують отримувати паспорти РФ. Їм навіть погрожують виселенням зі своїх домівок.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

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"В місті Маріуполь, вчителям навчальних закладів погрожують звільненням у разі відмови обмінювати український паспорт на російський, іншим жителям дозволяють не здавати український паспорт при отриманні російського. В населеному пункті Токарівка Херсонської області окупанти попередили, що у разі неотримання паспортів РФ до 1 жовтня, жителі підлягають виселенню та вивезенню за межі окупованих територій", - йдеться в повідомленні.

В Херсоні окупанти виселили мешканців кількох гуртожитків, для подальшого заселення військовослужбовців російських окупаційних військ, які прибули на посилення підрозділів на цьому напрямку.

Нагадаємо, що Молдова може позбавити громадянства людей, які братимуть участь у війні на боці Росії проти України після призову, оскільки вони також мають російські паспорти.

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