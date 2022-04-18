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Російські окупанти понищили 120 закладів освіти у Київській області

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Російські окупанти понищили 120 закладів освіти у Київській області

фото / Київська ОВА

Загарбники обстріляли дитсадки, школи та училища.

Російські війська під час повномаштабного вторгнення до України завдали руйнувань 120 навчальним закладам у Київській області.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Він зазначив, що виявили зруйнованими чи пошкодженими:

  • 5 закладів професійно-технічної освіти,
  • 68 закладів загальної середньої освіти,
  • 44 заклади дошкільної освіти,
  • 3 заклади позашкільної освіти.

"Зараз проводиться фотофіксація і обстеження закладів освіти. Також розробляються плани організації освітнього процесу", - добавив Павлюк.

Нагадаємо, в Україні від початку війни, 24 лютого, зруйновано або пошкоджено понад тисячу навчальних закладів. Повністю зруйновано 91 навчальний заклад. Крім того, 923 зазнали різних пошкоджень. За попередніми підрахунками, збитки від російської війни для освітньої інфраструктури сягнули 5 млрд доларів.

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