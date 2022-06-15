Російські окупанти пошкодили понад 40 закладів вищої освіти: п'ять зруйновано вщент

Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, 24 лютого, пошкоджено понад 40 закладів вищої освіти.

Через обстріли та бомбардування пошкоджено 43 заклади, з яких п'ять навчальних закладів зруйновано повністю.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Найбільше постраждали університети у таких областях:

Харківська: один заклад зруйновано, 19 – пошкоджено,

Донецька: шість пошкоджено,

Запорізька: чотири зруйновано,

Чернігівська: три пошкоджено,

Миколаївська: три пошкоджено.

Окупанти держави-терористки руйнують усе: навчальні кабінети, обладнання, спортивні зали, гуртожитки, актові зали та подвір’я закладів. Наприклад, Чернігівську політехніку було пошкоджено влучанням п’яти авіабомб. Нин в умовах відновлення інфраструктури університет готується до вступної кампанії 2022-го.

За словами Шкарлета, колектив Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, незважаючи на обстріли, які зруйнували корпуси закладу, відновив освітній процес.

Наагадаємо, Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence оприлюднили 16-й академічний рейтинг українських закладів вищої освіти "Топ-200 Україна 2022". У трійці лідерів - КНУ ім. Шевченка, КПІ та Харківський університет ім. Каразіна.

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