Російські окупанти пошкодили високовольтну лінію Запорізької АЕС

Окупанти Російської Федерації пошкодили високовольтну лінію 330 кВ Запорізької атомної електростанції.

Для забезпечення стійкої роботи енергосистеми станцію перевели на нижчий рівень потужності. Наразі АЕС забезпечує живлення лише власних потреб.

Про це повідомили в НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що станом на 28 квітня Запорізька АЕС продовжує працювати в енергосистемі України.

"Екологічний, протипожежний та радіаційний стан на території промислового майданчика Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні в межах норми", - йдеться у повідомленні.

Радіаційний фон на проммайданчику становить 11 мікрорентген за годину, в санітарно-захисній зоні – 8–12. Це відповідає природному радіаційному фону в місці розташування Запорізької атомної електростанції.

Як повідомлялося, на Запорізьку АЕС, яку тимчасово контролюють російські окупанти, прибула чергова бригада співробітників "Росатома". За інформацією "Енергоатома", атомники з РФ приїхали на заміну попередній бригаді.

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