Російські окупанти посилюють угруповання на півдні і формують 50 нацбатальйонів - військовий експерт

Через це посилили атаки на інших напрямках.

Про це в ефірі телеканалу Freedom сказав військовий експерт Олег Жданов.

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На його думку, окупанти будуть підсилювати угруповання на півдні та відволікати увагу ЗСУ від Криму на інших напрямках.

"Я думаю, що вони будуть посилювати угруповання. До речі, я думаю, що це посилення на Харківському напрямку - це може бути відволікаючий маневр, для того, щоб ми спрямували увагу туди і зайнялися Харківським напрямком. Вони, нібито створюють загрозу Харкову, але сил протиснути нашу оборону в них немає", - сказав експерт.

Олег Жданов також додав, що росіяни формують 50 національних добровольчих батальйонів, але строк формування цих батальйонів поки невизначений, хоча раніше він був визначений - до середини серпня.

"Я думаю, вони будуть намагатися відволікти увагу від Криму у будь-який спосіб", - резюмував експерт.

Як повідомлялося, Жданов озвучив три варіанти, що чекає на армію Путіна у Херсоні.

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