Російські окупанти приховано запровадили чергову хвилю мобілізації в РФ та ОРДЛО

Жителів тимчасово окупованих територій України приховано мобілізують до лав ЗС РФ.
Російські окупанти продовжують мобілізовувати жителів окупованих територій для ведення війни проти України.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"За наявною інформацією, в російській федерації та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення, з 10 грудня поточного року, чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що зустріч Путіна з "матерями мобілізованих" є сигналом великих проблем з мобілізацією та може означати нову хвилю призову. Так вважає радник Офісу президента Олексій Арестович. Перед новою хвилею призову в РФ Путін хотів продемонструвати, що з попередньою нібито все добре.
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