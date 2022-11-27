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Російські окупанти приховано запровадили чергову хвилю мобілізації в РФ та ОРДЛО

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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Російські окупанти приховано запровадили чергову хвилю мобілізації в РФ та ОРДЛО

Фото: Associated Press

Жителів тимчасово окупованих територій України приховано мобілізують до лав ЗС РФ.

Російські окупанти продовжують мобілізовувати жителів окупованих територій для ведення війни проти України.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"За наявною інформацією, в російській федерації та на тимчасово окупованих територіях України тривають підготовчі заходи щодо проведення, з 10 грудня поточного року, чергової хвилі прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що зустріч Путіна з "матерями мобілізованих" є сигналом великих проблем з мобілізацією та може означати нову хвилю призову. Так вважає радник Офісу президента Олексій Арестович. Перед новою хвилею призову в РФ Путін хотів продемонструвати, що з попередньою нібито все добре.

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Дата публікації
Перегляди
824
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