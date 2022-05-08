Російські окупанти привели у повну бойову готовність армію в невизнаному Придністров'ї - Генштаб

Росія може вторгнутися на територію України збоку невизнаного Придністров'я.
Там війська зараз приведені у повну бойову готовність.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
"На Бессарабському напрямку обстановка залишається напруженою. Збройні формування в Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності “Повна”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у Придністров’ї, яке межує із Одещиною, росіяни намагаються розповсюдити фейки про нібито постріли з боку України. Українські захисники наголошують, що таким чином ворог вишукує способи спровокувати збройні сутички в "проблемному регіоні".
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