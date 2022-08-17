Російські окупанти пробують йти на штурм біля Опитного на Авдіївському напрямку - Генштаб

На Донеччині на Авдіївському напрямку тривають активні бої.

Російські окупанти заходилися штурмувати селище Опитне Ясинуватського району.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Авдіївському напрямку російські окупанрти із танків та артилерії різних типівобстріляли території поблизу Авдіївки, Мар’їнки, Нью-Йорка, Олександрополя, Пісків, Водяного, Опитного та Невельського.

"Ворог завдавав авіаударів в районах Мар’їнки, Красногорівки та Ясинуватої. Вів повітряну розвідку БпЛА біля Красногорівки та Опитного. Намагається вести штурмові дії у районі Опитного, бої тривають", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, російські льотчики готуються "здати" командування у міжнародний трибунал.

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