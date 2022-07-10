Російські окупанти провели невдалу розвідку боєм на Донеччині - Генштаб

Окупанти вже вкотре намагалися штурмувати село Долина, але безуспішно.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій наших військ, провів розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов. Противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки", - йдеться в повідомленні.

На Краматорському напрямку активних дій ворог не проводив. Відзначено переміщення окремих підрозділів в район Білогорівки. Здійснював обстріли із мінометів, ствольної артилерії та танків в районах населених пунктів Сіверськ, Переїзне, Григорівка, Верхньокам’янське та Білогорівка. Завдав авіаударів неподалік Слов’янська, Сіверська і Серебрянки.

Нагадаємо, що жінкам у армії доводиться не лише долати нерівність, а й підлаштовувати чоловіче спіднє і форму під себе.

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