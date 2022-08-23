Російські окупанти провели розвідку боєм біля Зайцевого та отримали "на горіхи" від ЗСУ поблизу Соледара та Кодеми

Минулої доби вони штурмували поблизу Соледара та Кодеми.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження неподалік Бахмута, Майорська, Соледара, Зайцевого, Шумів та Кодеми.

"Противник намагався провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве, а також вести штурмові дії поблизу Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що розвідка США дізналася про плани Росії ударити по українських урядових об’єктах.

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