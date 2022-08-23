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Російські окупанти провели розвідку боєм біля Зайцевого та отримали "на горіхи" від ЗСУ поблизу Соледара та Кодеми

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Російські окупанти провели розвідку боєм біля Зайцевого та отримали "на горіхи" від ЗСУ поблизу Соледара та Кодеми

Російські окупанти продовжують наступальні дії на Донеччині.

Минулої доби вони штурмували поблизу Соледара та Кодеми.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження неподалік Бахмута, Майорська, Соледара, Зайцевого, Шумів та Кодеми.

"Противник намагався провести розвідку боєм у районі населеного пункту Зайцеве, а також вести штурмові дії поблизу Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що розвідка США дізналася про плани Росії ударити по українських урядових об’єктах.

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