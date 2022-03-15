Російські окупанти проводять обшуки в селі на Херсонщині: відкрито провадження

Окупанти утримують голову сільради.

Російські окупанти проводять незаконні обшуки в селі Чулаківка Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Зазначається, що Херсонська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Слідство встановило, що військовослужбовці збройних сил Російської Федерації незаконно проводять обшуки на подвір’ях мешканців Чулаківської сільської територіальної громади. Крім того, окупанти утримують голову сільради.

Як повідомлялося, путінське воїнство в Україні не лише вбиває, викрадає та катує цивільних, а ще й повсюди вдається до грабунку та мародерства. Російські окупанти, навіть розуміючи, що живими додому навряд чи повернуться, все одно поспішають розікрасти майно українців в їхніх зруйнованих будинках. Та ще й хваляться цим у розмовах з родичами.

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