Російські окупанти ракетами атакували об'єкт критичної інфраструктури на Запоріжжі

Сьогодні вночі, 19 жовтня, росіяи ракетами атакували Запорізьку область. Поцілено в об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

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"Вночі ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури в одному з селищ Запорізького району. Окупант застосував ракети С300. На об’єкті виникла пожежа, яка була оперативно ліквідована рятувальниками. Постраждалих немає", - написав Старух.

Нагадаємо, що сьогодні вночі росіяни також атакували об'єкт енергетичної інфраструктури в Криворізькому районі. Без світла залишився мікрорайон Інгулець та села в Апостолівській, Зеленодольській, Широківській та Софіївській громадах. Нікопольський район російські окупаційні обстрілювали з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії.

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