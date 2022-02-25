Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Російські окупанти ракетою обстріляли аеропорт у Рівному: міський голова про ситуацію в місті

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти ракетою обстріляли аеропорт у Рівному: міський голова про ситуацію в місті

Фото: Міжнародний аеропорт Рівне

Поранених через обстріл окупантів немає.

Російські окупанти у п'ятницю, 25 лютого, обстріляли аеропорт у Рівному. Вони ракетою нанесли удар. 

Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк. 

"Щойно по території Рівненського аеропорту, відбулось потрапляння ракетного удару! Лише один, а не як пишуть кілька. Серйозних ушкоджень не нанесено. Поранених немає", - написав Олександр Третяк. 

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

У Києві збили літальний апарат, після його падіння запалала багатоповерхівка

У Києві збили літальний апарат, після його падіння запалала багатоповерхівка
Наступна публікація