Російські окупанти ракетою обстріляли аеропорт у Рівному: міський голова про ситуацію в місті

Російські окупанти ракетою обстріляли аеропорт у Рівному: міський голова про ситуацію в місті

Поранених через обстріл окупантів немає.

Російські окупанти у п'ятницю, 25 лютого, обстріляли аеропорт у Рівному. Вони ракетою нанесли удар.

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Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.

"Щойно по території Рівненського аеропорту, відбулось потрапляння ракетного удару! Лише один, а не як пишуть кілька. Серйозних ушкоджень не нанесено. Поранених немає", - написав Олександр Третяк.