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Російські окупанти ракетами обстріляли Харків: пошкоджена критична інфраструктура, є жертви

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Російські окупанти ракетами обстріляли Харків: пошкоджена критична інфраструктура, є жертви

Фото: Associated Press

Російські окупанти завдали ракетного удару по Харкову.

Харків зазнав ракетного удару. Російські окупанти поцілили в об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Після півночі 1 ракета вдарила по підприємству у Холодногірському районі. Виникла пожежа, попередньо - постраждалих немає. У Новобаварському районі ракетний удар пошкодив критичну інфраструктуру. Також виникла пожежа. Рятувальники локалізували наслідки. На жаль, загинула 46-річна жінка", - повідомив голова ОВА.

Він додав, що на місцях влучань працюють правоохоронці та фіксують злочини окупантів.

Нагадаємо, що завдана військовим вторгненням РФ екологічна шкода оцінюється сумою приблизно 36 млрд євро, а під загрозою перебувають мільйони гектарів природних заповідників. 

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