Російські окупанти ракетами обстріляли Харків: знищено школу, є загиблі мирні жителі

Російські окупанти обстріляли з артилерії та ракетами Харків та Харківську область.
В результаті загинули троє людей, зруйновано школу в обласному центрі.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Так, сьогодні, 4 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по Шевченківському району Харкова. Мішенню стала загальноосвітня школа.
Зараз рятувальники розбирають завали. Попередньо -постраждалих немає, у гімназії нікого не було.
"На території області ворог протягом доби гатив по містах і селах Харківського, Ізюмського та Богодухівського районів. Внаслідок обстрілів зруйновані житлові будинки, господарчі споруди, гаражі та інші споруди. На жаль, протягом доби в області від дій окупантів загинули 3 мирних людей. Всі загиблі - жителі села Безруки, Дергачівської громади. Населений пункт росіяни обстрілювали із артилерії", - розповів голова ОВА.
Протягом доби російські окупанти намагалися вести наступ на село Прудянка, що на Харківському напрямку. Ворог зазнав втрат та відступив. В районі Ізюма ворог веде наступ в напрямку Богородичного, Мазанівки та Долини. ЗСУ стримують ворога.
Нагадаємо, що за останній тиждень поліція Харківської області задокументувала 30 смертей цивільних жителів регіону внаслідок російської збройної агресії проти України.
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