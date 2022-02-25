Російські окупанти ракетами обстріляли прикордонників у Запорізькій області: є втрати

Російські окупанти ракетами обстріляли прикордонників у Запорізькій області: є втрати

Постраждали прикордонники Приморського Посаду.

Російські окупанти здійснили ракетні обстріли прикордонного загону у Приморському Посаді. В результаті є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"О 4.25 ворог наніс, попередньо, ракетний удар по прикордонному підрозділу "Приморський Посад", що в Запоріжській області. Внаслідок атаки серед прикордонників є загиблі та поранені", - повідомляють у відомстві.

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