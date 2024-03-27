Російські окупанти розкидають небезпечні “м’ячики”, які можуть привернути увагу дітей: фото

Авіабомби, які застосовує РФ у прикордонних районах України, розлітаються на великій території і не завжди детонують.

Російські окупанти для дистанційного мінування прикордонних українських територій застосовують кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0.5, які схожі на невеликі м’ячики сріблястого кольору.

Як повідомляє ДСНС, ці небезпечні кульки можуть привертати увагу дітей.

“Такі авіабомби застосовує РФ у прикордонних районах України. Одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна”, - йдеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

Рятувальники ДСНС повідомляють, що ці небезпечні “м’ячики” мають велику зону ураження: коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися, хоча сейсмічного датчика не мають.

“Нам усім треба бути дуже уважними. У жодному разі не можна наближатися та торкатися вибухонебезпечних предметів. Одразу повідомляйте про такі знахідки за номером 101. Наднебезпечну роботу — знешкодження ВНП — виконують тільки сапери”, - нагадали у службі.

Нагадаємо, раніше українські військові на одній з покинутих російських позицій знайшли мінометні міни виробництва Китаю. Йдеться про 60-мм боєприпаси, які доволі легко ідентифікуються, як осколково-фугасні M-83A.

Читайте також: