Російські окупанти розкурочують вишки мобільного зв'язку на Херсонщині і тягнуть їх на Донеччину

У Херсонській області російські окупанти заходилися розбирати вишки мобільного зв'язку. Далі їх перевозять на Донеччину.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На тимчасово зайнятій території Херсонської області окупанти продовжують демонтаж та вивезення обладнання вишок стільникового зв’язку у Донецьку область для налагодження та розширення покриття так званих національних операторів зв’язку", - повідомляють у генштабі.

Нагадаємо, що у Херсоні російські окупанти демонтували та вивезли пам'ятники Ушакову та Суворову, а потім також "евакуювали" пам'ятник Потьомкіну та вкрали і вивезли його останки.

В ОК "Південь" повідомили, що на Херсонщині російські війська відводять глибше в оборону елітні підрозділи, а на "нулі" лишають тих, кого не шкода. Також окупанти перевдягаються в цивільне і готуються до вуличних боїв із ЗСУ.