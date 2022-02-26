Російські окупанти розстріляли авто журналіста Ділєрбека Шакірова

Це - цивільний журналіст.

Біля Херсона російська армія розстріляла автомобіль журналіста Ділєрбека Шакірова.

Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Авто журналіста розстріляли районі села Зеленівка, що поблизу Херсона. За словами, очільниці Офіса генпрокурора, внесено відомості до ЄРДР за статтею №438 КК України.

"Російські окупанти із автомобіля розстріляли з автоматичної зброї Шакірова Ділєрбека Шукуровича", - повідомила вона.

Це - цивільний журналіст інформаційного щотижневика "Навколо тебе".

Як повідомлялося, у Чернігові загинув працівник прокуратури області Дмитро Розенко. Чоловік отримав осколкове поранення.