Російські окупанти розстріляли подружжя з Високопілля Херсонської області

Окупанти держави-терористки Росії розстріляли на Херсонщині подружжя.

Російські військовослужбовці розстріляли Світлану та Сергія Ланевичів з Високопілля 1 червня на їхньому подвір'ї.

Про це повідомив місцевий активіст Юрій Самохвалов у Facebook-спільноті Високопільська громада.

"1 червня вранці у Високопіллі військові РФ розстріляли цивільних, чоловіка та дружину. У власному дворі. Причини вбивства невідомі, багато чуток, підозр, звинувачень - писати їх немає ніякого сенсу, оскільки двох дорослих, добрих та повністю адекватних українців немає. Завдяки допомозі місцевого населення відбулося поховання вбитих", - написав Самохвалов.

До слова, Сергій Ланевич був начальником управління праці та соціального захисту населення Високопільської районної держадміністрації.

Фото: Любов Томилина/Facebook

Як повідомлялося, розпочалася 99 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Росія продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. На Донбасі ЗСУ відбили 14 ворожих атак. Детальнішле про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу станом на ранок 2 червня.

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