Російські окупанти розтрощили рефрижератори з тілами своїх вояк у Харкові

Російські окупанти ракетами обстріляли Харків.
Вони поцілили у залізничний вокзал. Удар прийшовся на вагони-рефрижератори з тілами вбитих росіян, який очікував на відправлення.
Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".
"Окупанти знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх товаришів по службі, ударивши ракетами по залізничному вокзалі у Харкові", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що оголошення Путіним у Російській Федерації часткової мобілізації і плани з незаконної анексії частини України є фактичним визнанням того, що його так звана "спеціальна воєнна операція" в Україні провалюється.
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