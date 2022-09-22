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Російські окупанти розтрощили рефрижератори з тілами своїх вояк у Харкові

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Російські окупанти розтрощили рефрижератори з тілами своїх вояк у Харкові

Російські окупанти ракетами обстріляли Харків.

Вони поцілили у залізничний вокзал. Удар прийшовся на вагони-рефрижератори з тілами вбитих росіян, який очікував на відправлення.

Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

"Окупанти знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх товаришів по службі, ударивши ракетами по залізничному вокзалі у Харкові", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що оголошення Путіним у Російській Федерації часткової мобілізації і плани з незаконної анексії частини України є фактичним визнанням того, що його так звана "спеціальна воєнна операція" в Україні провалюється.

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