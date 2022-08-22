Російські окупанти штурмують на Донеччині і Миколаївщині: ранкове зведення Генштабу ЗСУ

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Про ситуацію на фронті йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. Ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Катеринівки та Ободів Сумської області.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Світличного, Слатиного, Питомника, Петрівки, Піщаного, Гусарівки, Мосьпанового, Криничного та Пришиба.

На Слов’янському напрямку противник продовжив вогневий вплив біля Дібрівного, Мазанівки та Долини.

Намагався вести наступ у напрямках Довгеньке – Дібрівне, Бражківка – Нова Дмитрівка, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Роздолівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Дронівки та Серебрянки. Ворог намагається вести наступ у напрямку Спірне – Веселе, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку противник завдав вогневого ураження із ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Зайцеве і Білогорівка. Вів наступ у напрямках Вершина – Кодема і Гладосове – Кодема, успіху не мав. На напрямках Стряпівка – Соледар, Покровське – Бахмут, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве та Гладосове – Курдюмівка бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку ворог вів обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Опитного, Мар’їнки, Пісків, Авдіївки та Невельського. Намагався вести штурмові дії у напрямках Спартак – Опитне, Новоселівка Друга – Красногорівка, Донецьк – Первомайське, Піски – Невельське, Лозове – Невельське, успіху не мав.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Вугледара, Великої Новосілки та Павлівки.

На Запорізькому напрямку окупанти здійснювали вогневе ураження районів Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки. Біля останнього та Ольгівського завдали авіаударів. Ворог вів наступ у напрямку Макарівка – Времівка, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії районів населених пунктів Велике Артакове, Лозове, Таврійське, Степова Долина, Первомайське, Киселівка, Червона Долина, Потьомкине, Прибузьке, Парутине, Поляна, Новоолександрівка та Партизанське.

Завдав авіаційних ударів поблизу Зарічного, Білої Криниці та Андріївки.

На Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне, мають частковий успіх.

Противник відчуває гострий дефіцит навченого та мотивованого поповнення для підрозділів, які систематично зазнають втрат.

Нагадаємо, російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) вперше відреагував на повідомлення про свій нібито візит на окуповану територію України – до Криму, а потім до Херсонської області.

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