Російські окупанти штурмують в районах Сєвєродонецька і Тошківки, є жертви серед цивільних у Лисичанську: ситуація на Луганщині

На Луганщині тривають напружені бої.
Окупанти штурмують кілька населенних пунктів, через що є жертви серед цивільного населення.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, у Лисичанську загинули двоє людей і ще троє отримали поранення.
Росіяни штурмують в районах Сєвєродонецька та Тошківки, зруйнували дитсадок в Гірському.
"Ми не знаємо, скільки жертв за останні два дні серед цивільного населення в тих районах Сєвєродонецька, до яких увійшли бойовики", - написав Гайдай.
Він додав, що окупанти вже встигли записати постановче відео з місцевими жителями, які "радо" зустрічають окупантів.
Сергій Гайдай нагадав, що через обстріли евакуація людей призупинена.
Тіло ще одного загиблого чоловіка знайдено в Лисичанську біля його будинку, який розташований в районі Пролетарського мосту. У Золотому поранено жінку.
За минулу добу в Сєвєродонецьку пошкоджені 12 будинків, у Лисичанську – 12 та заклад громадського харчування, у Гірському – дев’ять та дитячий садок, у Тошківці, яку росіяни штурмують, – щонайменше шість, у Нирковому, Вікторівці, Миколаївці – загалом шість.
Нагадаємо, що основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над містом Сєверодонецьк. Активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби.
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