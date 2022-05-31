Російські окупанти штурмують в районах Сєвєродонецька і Тошківки, є жертви серед цивільних у Лисичанську: ситуація на Луганщині

Російські окупанти штурмують в районах Сєвєродонецька і Тошківки, є жертви серед цивільних у Лисичанську: ситуація на Луганщині

На Луганщині тривають напружені бої.

Окупанти штурмують кілька населенних пунктів, через що є жертви серед цивільного населення.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, у Лисичанську загинули двоє людей і ще троє отримали поранення.

Росіяни штурмують в районах Сєвєродонецька та Тошківки, зруйнували дитсадок в Гірському.

"Ми не знаємо, скільки жертв за останні два дні серед цивільного населення в тих районах Сєвєродонецька, до яких увійшли бойовики", - написав Гайдай.

Він додав, що окупанти вже встигли записати постановче відео з місцевими жителями, які "радо" зустрічають окупантів.

Сергій Гайдай нагадав, що через обстріли евакуація людей призупинена.

Тіло ще одного загиблого чоловіка знайдено в Лисичанську біля його будинку, який розташований в районі Пролетарського мосту. У Золотому поранено жінку.

За минулу добу в Сєвєродонецьку пошкоджені 12 будинків, у Лисичанську – 12 та заклад громадського харчування, у Гірському – дев’ять та дитячий садок, у Тошківці, яку росіяни штурмують, – щонайменше шість, у Нирковому, Вікторівці, Миколаївці – загалом шість.

Нагадаємо, що основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над містом Сєверодонецьк. Активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби.

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