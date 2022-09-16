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Російські окупанти шукають патріотично налаштованих жителів Херсонщини

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Російські окупанти шукають патріотично налаштованих жителів Херсонщини

Фото: Associated Press

Російські окупанти активно шукають патріотично налаштованих жителів Херсонської області.

Для своїх пошуків вони використовують місцеві чати та групи в соцмережах. Крім того, туди вони додають своїх провокаторів. Так, росіяни намагаються вивести на діалог найактивніших жителів з проукраїнською позицією.

Про це повідомив у Telegram заступника голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

За його словами, окупанти просять розповісти про місця дислокації російських військ або надати допомогу одному з підрозділів ЗСУ і дають номер картки. Після отримання грошей росіяни встановлюють особу та забирають її на фільтрацію.

"Будьте обережні, не давайте нікому свої персональні дані! А ЗСУ допомагати краще через офіційні канали", - закликав Соболевський.

Як повідомлялося, українська армія у перші тижні вересня здійснила успішний контрнаступ у Харківській області. Втім, агресорка Росія просто залишити це не зможе, а тому готується до відповіді. Перш за все, війська диктатора Володимира Путіна будуть намагатися завдавати шкоди цивільній інфраструктурі.

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Дата публікації
Перегляди
409
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