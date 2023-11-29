Російські окупанти скаржаться на відсутність пороху на фронті - перехоплення ГУР

Родич мобілізованого окупанта, зокрема, розповідає про проблеми із засобами зв’язку.
Російські окупанти продовжують скаржитися на погане постачання. Якщо раніше вони казали, що у них немає питної води, то зараз мова вже йде про відсутність пороху.
Про це свідчіть розмова загарбників, яку перехопила українська розвідка.
Як зазначається, родич мобілізованого окупанта розповідає про проблеми із засобами зв’язку, виготовленням боєприпасів для забезпечення потреб угруповання окупантів, які тимчасово перебувають на нашій території.
“Пороху немає, того немає ... Всі ху***ть на оборонку. Хохли там показують, їм танки, бл**ь, ці імпортні дали…”, - скаржиться окупант.
Нагадаємо, що окупанти змушені наступати малими штурмовими групами під Авдіївкою через колосальні втрати.
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