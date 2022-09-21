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Російські окупанти скерували 2 ударні дрони на Очаків: ЗСУ один збили

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Російські окупанти скерували 2 ударні дрони на Очаків: ЗСУ один збили

Фото: MIL.IN.UA

На Миколаївщині на узбережжі міста Очаків пролунав вибух.

Росіяни по цілі запустили іранський дрон.

Про це повідомляє ОК "Південь".

Ворог вдень спрямував два ударні дрони по прибережній зоні Очакова. Один дрон був збитий, другий завдав самоліквідаційний удар по узбережжю. Люди не постраждали.

"За частинами збитого дрону, ідентифіковано дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, який російські окупаційні війська маркують як "Герань-2". Це баражуючий боєприпас, вагою 200 кг та розмахом крил у 2,5 метри", - констатували в ОК "Південь".

Нагадаємо, що Росія вдарила по Дніпропетровщині. Пошкоджено понад 20 багатоповерхівок.

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