Російські окупанти скинули на Охтирку вакуумні бомби - міський голова

Окупанти використовують заборонену зброю.

Російські окупанти продовжують використовувати заборонені Женевською конвенцією методи ведення війни. Так, на місто Охтирка Сумської області скинули вакуумні бомби.

Про це повідомив міський голова Охтирки Павло Кузьменко.

"Ворог веде підлу війну. На Охтирку знову щойно була скинута вакуумна бомба на нафтосклад. Зірвані ємності з нафтою", - сказав міський голова Охтирки.