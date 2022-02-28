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Російські окупанти скинули на Охтирку вакуумні бомби - міський голова

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Російські окупанти скинули на Охтирку вакуумні бомби - міський голова

Суспільне мовлення

Окупанти використовують заборонену зброю.

Російські окупанти продовжують використовувати заборонені Женевською конвенцією методи ведення війни. Так, на місто Охтирка Сумської області скинули вакуумні бомби. 

Про це повідомив міський голова Охтирки Павло Кузьменко. 

"Ворог веде підлу війну. На Охтирку знову щойно була скинута вакуумна бомба на нафтосклад. Зірвані ємності з нафтою", - сказав міський голова Охтирки. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Правда про війну Росії проти України

Правда про війну Росії проти України
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