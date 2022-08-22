Російські окупанти спробували піти у наступ на Запорізькому напрямку

Минулої доби вони спробували наступати на Запорізькому напрямку.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Запорізькому напрямку окупантиобстрілювали в районах Дорожнянки, Новосілки та Малої Токмачки. Біля Останнього та Ольгівського завдали авіаударів.

"Ворог вів наступ у напрямку Макарівка – Времівка (Волноваських район), успіху не мав, відійшов", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що росіяни накопичують ракети до Дня Незалежності, везуть навіть з Улан-Уде. Політолог пояснив, чого варто остерігатися.

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