Російські окупанти стягують у Запорізьку область з Криму важку техніку та боєприпаси

В Запорізькій області російські окупанти продовжують зосереджувати на певних напрямках бойову техніку та особовий склад.
На усіх рубежах по лінії ведуться стримуючі дії.
Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.
"У населеному пункті Дніпрорудне (Василівський район) на території двох підприємств відмічається скупчення військової техніки противника. В населеному пункті Василівка на території військкомату зафіксовано розвантаження противником значної кількості великокаліберної зброї та боєприпасів до неї. У населеному пункті Пришиб (Василівський район) зафіксовано прибуття військовоїтехніки. Крім того за добу зафіксовано збільшення кількості колон техніки противника з АР Крим у напрямку Мелітополя", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що на Запорізькій області ЗСУ добряче поколошматили окупантів - понад 30 загиблих і 40 поранених.
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