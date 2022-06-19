Російські окупанти стягують у Запорізьку область з Криму важку техніку та боєприпаси

Російські окупанти стягують у Запорізьку область з Криму важку техніку та боєприпаси

В Запорізькій області російські окупанти продовжують зосереджувати на певних напрямках бойову техніку та особовий склад.

На усіх рубежах по лінії ведуться стримуючі дії.

Про це повідомляють у Штабі оборони Запорізького краю.

"У населеному пункті Дніпрорудне (Василівський район) на території двох підприємств відмічається скупчення військової техніки противника. В населеному пункті Василівка на території військкомату зафіксовано розвантаження противником значної кількості великокаліберної зброї та боєприпасів до неї. У населеному пункті Пришиб (Василівський район) зафіксовано прибуття військовоїтехніки. Крім того за добу зафіксовано збільшення кількості колон техніки противника з АР Крим у напрямку Мелітополя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Запорізькій області ЗСУ добряче поколошматили окупантів - понад 30 загиблих і 40 поранених.

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