Російські окупанти так "вигрібають" від українських військових, що називають цю війну пеклом для себе - СБУ про перехоплені розмови

На плівках спецслужби чути, як загарбник скаржиться на своє керівництво і говорить, що про них навіть не згадують.
Російські окупанти так "вигрібають" від українських військових, що називають цю війну пеклом для себе.
Про це повідомляє СБУ на основі перехоплених розмов загарбників.
"У перші два дні лише з нашої бригади 500 людей по шматочкам у пакетах привезли. Ми величезні втрати зазнаємо, величезні. У полон багато беруть… Ми по мирним б'єм", - розповідає окупант у телефонній розмові зі своєю знайомою.
На перехоплених плівках СБУ чути, як загарбник скаржиться на своє керівництво і говорить, що про них навіть не згадують: "Про мене тут зовсім забули, взагалі. Вони два тижні все думали, що ми всі загинули".
Зараз окупанти чекають ротації: щоб по приїзду в РФ одразу написати заяву на звільнення.
"Ми просто сидимо та чекаємо, ніхто нічого не робить. Просто село окупували, п'яні під*раси. Приїжджаю і одразу звільняюся, якщо повернусь", - резюмує загарбник.
"Якщо" - вірне уточнення… Але навіть якщо окупант повернеться живим, його злочини задокументовані і правосуддя чекатиме на нього! Україна обов’язково переможе, а ворог – відповідатиме за скоєне", - наголосили у спецслужбі.
Нагадаємо, Росія планувала різанину та терор у Бучі: німецька розвідка перехопила розмови вбивць.
Як повідомлялося, Росія може знову напасти на Київ. Генерал Грузевич розповів, чи готова Україна до опору.
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