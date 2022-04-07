Російські окупанти так "вигрібають" від українських військових, що називають цю війну пеклом для себе - СБУ про перехоплені розмови

Російські окупанти так "вигрібають" від українських військових, що називають цю війну пеклом для себе - СБУ про перехоплені розмови

На плівках спецслужби чути, як загарбник скаржиться на своє керівництво і говорить, що про них навіть не згадують.

Російські окупанти так "вигрібають" від українських військових, що називають цю війну пеклом для себе.

Про це повідомляє СБУ на основі перехоплених розмов загарбників.

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"У перші два дні лише з нашої бригади 500 людей по шматочкам у пакетах привезли. Ми величезні втрати зазнаємо, величезні. У полон багато беруть… Ми по мирним б'єм", - розповідає окупант у телефонній розмові зі своєю знайомою.

На перехоплених плівках СБУ чути, як загарбник скаржиться на своє керівництво і говорить, що про них навіть не згадують: "Про мене тут зовсім забули, взагалі. Вони два тижні все думали, що ми всі загинули".

Зараз окупанти чекають ротації: щоб по приїзду в РФ одразу написати заяву на звільнення.

"Ми просто сидимо та чекаємо, ніхто нічого не робить. Просто село окупували, п'яні під*раси. Приїжджаю і одразу звільняюся, якщо повернусь", - резюмує загарбник.

"Якщо" - вірне уточнення… Але навіть якщо окупант повернеться живим, його злочини задокументовані і правосуддя чекатиме на нього! Україна обов’язково переможе, а ворог – відповідатиме за скоєне", - наголосили у спецслужбі.

Нагадаємо, Росія планувала різанину та терор у Бучі: німецька розвідка перехопила розмови вбивць.

Як повідомлялося, Росія може знову напасти на Київ. Генерал Грузевич розповів, чи готова Україна до опору.

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