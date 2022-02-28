Російські окупанти у Харкові обстріляли людей, які стояли у черзі: відео

Російські окупанти у Харкові обстріляли людей, які стояли у черзі: відео

Окупанти продовжують вбивати мирних жителів.

У Харкові російські окупанти у понеділок, 28 лютого, обстріляли мирних жителів, які стояли у черзі.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Обстріл мирного населення стався на вулиці Клочковській у Харкові. Там видно, як люди стоять у чергах, після чого їх починають "накривати вогнем" із важкого озброєння.

Перелякані мирні жителі намагаються заховатись, проте бігти нікуди. Також на фоні чути голоси дітей.

"Вбили", - кричать перелякані діти.