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Російські окупанти у Харкові обстріляли людей, які стояли у черзі: відео

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Російські окупанти у Харкові обстріляли людей, які стояли у черзі: відео

Окупанти продовжують вбивати мирних жителів.

У Харкові російські окупанти у понеділок, 28 лютого, обстріляли мирних жителів, які стояли у черзі. 

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. 

Обстріл мирного населення стався на вулиці Клочковській у Харкові. Там видно, як люди стоять у чергах, після чого їх починають "накривати вогнем" із важкого озброєння. 

Перелякані мирні жителі намагаються заховатись, проте бігти нікуди. Також на фоні чути голоси дітей.

 "Вбили", - кричать перелякані діти. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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