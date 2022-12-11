Російські окупанти у Криму риють на пляжах окопи

В окупованому Криму готуються до зустрічі ЗСУ.

У тимчасово окупованому Криму напружена обстановка. Російські загарбники готуються до приходу ЗСУ і навіть заходилися окопуватися на пляжах.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

У Криму готуються "зустрічати" ЗСУ. З переляку загарбники заходилися окопуватися.

Через страх приходу ЗСУ окупантипочали рити траншеї на пляжі селища Чорноморське. Біля окопів чергують правоохоронці.

Нагадаємо, що у окупованому Криму партизани підпільного руху "АТЕШ" підпалили казарми з російськими військовими у селищі Радянське.

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