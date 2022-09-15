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Російські окупанти укріплюють оборону на Донеччині та скаржаться на відсутність боєприпасів

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Російські окупанти укріплюють оборону на Донеччині та скаржаться на відсутність боєприпасів

Фото: Associated Press

Російські окупанти накивали п'ятками з Харківщини і вирішили укріпити оборону на Донеччині.

Також вони переміщують в регіон додаткові резерви.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"З метою утримання тимчасово захоплених територій ворог намагається укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях - переміщує резерви зі складу підрозділів 3 армійського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку. В той же час, через порушення Силами оборони логістичного забезпечення окупантів, підрозділи збройних сил РФ, які виконують завдання уздовж лінії зіткнення, мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України повідомило про початок робіт із відновлення зруйнованих доріг та налагодження переправ в деокупованих населених пунктах Харківської області.

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