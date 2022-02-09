Російські окупанти в анексованому Криму знищують визначну пам’ятку: Денісова зробила заяву (фото)

Росія насильницькими методами нав'язує в окупованому Криму свою культурну політику.

В незаконно анексованому Криму після так званих "реставраційних робіт" окупантів один із корпусів Ханського палацу в Бахчисараї, який є культурною спадщиною українського півострова, дав тріщину. Уповноважена з прав людини України закликала секретаріат ЮНЕСКО відреагувати на факт порушення РФ міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях Криму.

Про це заявила українська омбудсменка Людмила Денісова.

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"Велика тріщина з’явилася на стіні одного з корпусів Ханського палацу в Бахчисараї під час проведення так званої "реставрації". Ця пам'ятка включена до Попереднього списку для внесення до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО", - зазначила Людмила Денісова.

Українська омбудсменка наголосила, що країна-окупантка й надалі грубо порушує міжнародне право шляхом знищення культурної спадщини корінного населення Криму. Вона нагадала, що Росія насильницькими методами нав'язує в окупованому Криму свою культурну політику та позбавляє корінне населення культурного права, самобутності та традицій.

"Зокрема, у порушення Гаазької Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту, Росія насильницькими методами нав’язує свою культурну політику на території тимчасово окупованого Криму, позбавляючи корінне населення культурного права, самобутності та традицій. Звертаюся до секретаріату ЮНЕСКО з проханням негайно відреагувати на факт порушення РФ міжнародного гуманітарного права на ТОТ Криму", - підсумувала вона.

Нагадаємо, в анексованому Криму російські силовики вранці 9 лютого провели обшуки в будинках чотирьох кримських татар.

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