Російські окупанти в Харкові обстріляли житлові будинки та автомобілі: загинула жінка (фото)

Російські окупанти вбивають мирних жителів України.

У Харкові у понеділок, 28 лютого, російські окупанти обстріляли житлові будинки та автомобілі цивільних. Через це загинула жінка.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

"28 лютого 2022 року в Харкові у квартиру по вул. Балакірєва, 50 в кухонне вікно залетів снаряд, внаслідок чого жінці відірвало ногу. Її доставлено до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги, де вона померла. Під час виїзду слідчо-оперативної групи на місце події за вказаною адресою потрапили ще два снаряди, від яких пошкоджено газопровід, службове авто та відбулося загоряння автомобілів цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.

Також 28 лютого 2022 року під час обстрілу у житловий будинок, розташований по вул. Деревянка,19, потрапив снаряд. Наразі відомостей про постраждалих чи загиблих немає.

Прокуратура Харківської області

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