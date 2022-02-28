Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Російські окупанти в Харкові обстріляли житлові будинки та автомобілі: загинула жінка (фото)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Російські окупанти в Харкові обстріляли житлові будинки та автомобілі: загинула жінка (фото)

Російські окупанти вбивають мирних жителів України.

У Харкові у понеділок, 28 лютого, російські окупанти обстріляли житлові будинки та автомобілі цивільних. Через це загинула жінка. 

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області. 

"28 лютого 2022 року в Харкові у квартиру по вул. Балакірєва, 50 в кухонне вікно залетів снаряд, внаслідок чого жінці відірвало ногу. Її доставлено до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги, де вона померла. Під час виїзду слідчо-оперативної групи на місце події за вказаною адресою потрапили ще два снаряди, від яких пошкоджено газопровід, службове авто та відбулося загоряння автомобілів цивільних осіб", - йдеться у повідомленні. 

©

Також 28 лютого 2022 року під час обстрілу у житловий будинок, розташований по вул. Деревянка,19, потрапив снаряд. Наразі відомостей про постраждалих чи загиблих немає.

© Прокуратура Харківської області
Прокуратура Харківської області

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

#TurnOffRussia: зупиніть агресію Росії проти України

#TurnOffRussia: зупиніть агресію Росії проти України
Наступна публікація