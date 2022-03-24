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Російські окупанти в Маріуполі дезінформують жителів щодо евакуації

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Російські окупанти в Маріуполі дезінформують жителів щодо евакуації

Ukrainian emergency employees work at a maternity hospital damaged by shelling in Mariupol / Associated Press

Бойовики поширюють фейки з гучномовця.

У Маріуполі їздить машина російських окупантів з гучномовцем і оголошує, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в росію, а також що Одесу вже взяли. Міська рада наголошує, що це фейк

Окрім того, росіяни в селі Нікольске кажуть, що єдина можливість евакуації - автобусами до Ростова та що Україна їх кинула на призволяще. 

Все це свідома дезінформація окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни. Наразі триває евакуація в Запоріжжя, де ми чекаємо кожного. Окрім того - евакуація з Нікольського в процесі, якби складно воно не йшло. 

"Україна своїх не кидає. Прохання до всіх - поширюйте правду. Пишіть. Дзвоніть своїм близьким. Ми будемо робити все, аби жоден маріуполець не залишився заручником в лапах окупанта", - додає радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти заходилися силоміць вивозити на територію РФ жителів міста. Під незаконну депортацію потрапили 15 тисяч людей.

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