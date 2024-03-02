Російські окупанти в Одесі поцілили у будинок поруч з житлом Катерини Тишкевич: фото

Акторка також розповіла, що в результаті обстрілу її знайома залишилася без квартири.

Українська акторка Катерина Тишкевич відреагувала на нічний обстріл Одеси 2 березня російськими окупантами, звідки артистка родом.

У сторіз своєї сторінки в Instagram артистка розмістила кадри зруйнованої 9-поверхівки. Тишкевич повідомила, що безпілотний літальний апарат "Шахед" влучив у будинок, який розташований у 400 метрах від школи, де вона навчалася:

"Це будинок в 400 метрах від моєї школи. І в 300 метрах від будинку моїх батьків. Мама сказала, що зранку купувала хліб у кіоску, а влучило якраз у будинок цієї продавчині. Жінку трусило, загиблі її сусіди", - розповіла Тишкевич.

Катерина Тишкевич про обстріл Одеси / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Катерина Тишкевич про обстріл Одеси / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Також акторка поділилася, що в результаті нічного обстрілу по Одесі без квартири залишилася її знайома. Тишкевич розповіла, що її знайомі вперше від початку війни все ж таки вирішили спуститися в укриття і це врятувало їхнє життя:

"Квартири Ірини більше нема. Моя знайома, дівчинка з паралелі. Вдома були мама і брат, які вперше за війну вирішили спуститися вниз. Це врятувало їм життя", - поділилася Катерина.

Катерина Тишкевич про обстріл Одеси / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Нагадаємо, що 2 березня вночі російські війська вдарили по території України безпілотними літальними апаратами "Шахед". Під ударом опинилася Одеса. Безпілотник поцілив у 9-поверховий будинок. В результаті обстрілу наразі відомо про 4 загиблих, з них 1 дитина, постраждало 8 людей, з яких 1 дитина. Врятовано 5 осіб. Пошукові роботи тривають.

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