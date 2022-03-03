Російські окупанти в Охтирці розбомбили ТЕЦ: знайдено тіла двох людей

Російські окупанти в Охтирці розбомбили ТЕЦ: знайдено тіла двох людей

Окупанти вбивають цивільних людей.

Російські окупанти 3 березня в м. Охтирка розбомбили ТЕЦ. На місці трагедії знайшли тіла двох людей.

Про це повідомили у ДСНС України.

"У м. Охтирка 14 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС працюють на місці нанесеного авіаудару по ТЕЦ. На даний момент виявлено тіла двох загиблих людей. З-під завалів деблоковано жінку. Травмовану передали медикам. Роботи тривають", - йдеться у повідомленні.