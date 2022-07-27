Російські окупанти вчергове пішли на штурм на Краматорському напрямку, але ЗСУ їх "пригальмували"

На Краматорському напрямку російські окупанти не полишають спроб взяти штурмом село Верхньокам’янське Донецької області.

Вкотре їх атаку відбили українські захисники.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Кривої Луки, Закітного, Спірного, Григорівки, Тетянівки та інших населених пунктів. Ворог завдав авіаудару біля Серебрянки. Активно задіював БпЛА. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Верхньокам’янське, успіху не мав, відійшов", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у Харківській області російські окупанти звели понтонні переправи. Завдяки ним вони намагаються покращити своє логічне забезпечення.

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