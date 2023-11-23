Російські окупанти вдарили по Чорнобаївці: що відомо про наслідки

Окупаційні війська у четвер, 23 листопада, вдарили по Чорнобаївці на Херсонщині. На жаль, є загиблі й поранені.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Обстріл Чорнобаївки 23 листопада

За попередніми даними, ворог гатив по населеному пункту касетними боєприпасами.

Обстріл Чорнобаївки 23 листопада / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Внаслідок атаки загинуло 3 людей. За даними МВС, станом на 15 годину кількість поранених зросла до п'яти осіб.

Обстріл Чорнобаївки 23 листопада

Нагадаємо, у ніч проти 23 листопада армія РФ завдала удару по житлових кварталах Херсона. На жаль, постраждав чоловік.

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