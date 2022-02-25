Російські окупанти вдарили по військовий частині у Вінницькій області: є поранені

Російські окупанти вдарили по військовий частині у Вінницькій області: є поранені

Окупанти запустили ракету.

У Вінницькій області російські війська завдали ракетний удар по військовій частині (ескадрильї) під Калинівкою, внаслідок чого троє людей зазнали поранень.

Про це повідомляє пресслужба Калинівської громади у п’ятницю, 25 лютого.

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"На території військової частини 2269 К (ескадрилья), що дислокується за Калинівкою, пролунав вибух. Як повідомив з місця події калинівський міський голова Василь Поліщук, по розташуванню військової частини російські найманці запустили одну ракету", – йдеться у повідомленні.

"Є троє поранених, яких терміново госпіталізували до районної лікарні та надають медичну допомогу", – додали у пресслужбі.

У міськраді запевняють, що загрози для мирного населення немає та закликають зберігати спокій і не панікувати.