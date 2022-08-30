Російські окупанти вели наступальні бої у напрямках Мар’їнки та Новомихайлівки

ЗСУ стримали ворожий штурм.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Авдіївському напрямку минулої доби російські окупанти продовжували артилерійські обстріли у районах населених пунктів Опитне, Первомайське, Авдіївка, Мар’їнка, Новоолександрівка, Водяне, Новомихайлівка та Тоненьке.

"Противник вів наступальні бої у напрямках Мар’їнки та Новомихайлівки, успіху не мав, відійшов. Вів розвідку у напрямку Опитного", - зазначили у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку ворожого вогневого впливу зазнали території біля Вугледару, Великої Новосілки, Пречистівки, Новополя та Зеленого Поля.

Нагадаємо, що окупанти намагалися прорватися на Харківщині, ЗСУ "відігнали" їх прицільним вогнем.

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