Російські окупанти видають за українських військовополонених селян з Харківщини

Російські окупанти видають за полонених українських військових жителів Харківської області, які не служать в ЗСУ.

Так на одному з сепаратистських телеграм-каналів окупанти виклали документи, які начебто належать українським військовополоненим. Місцеві жителі серед них впізнали чоловіка, який наразі перебуває вдома.

Про це повідомили в телеграм-каналі Борівської селищної ради.

"На фото у цій публікації борівчани побачили документи одного з жителів нашої громади Максима Р*. Та річ у тім, що Максим не перебуває на військовій службі в ЗСУ і на момент окупації перебував у рідному селі та працював на одному з місцевих сільгосппідприємств. Відомо, що окупанти приходили до нього і кудись вивозили, але через три дні після цього хлопець повернувся додому", - йдеться в повідомленні.

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У селищній раді припустили, що й інші фото документів з цього допису отримані у подібний спосіб і не мають жодного відношення до реальності.

"Росіянам доводиться вигадувати уявних українських військових, які начебто самі здаються у полон, задля посилення свого наративу про уявну перевагу російських окупаційних сил над ЗСУ. У тексті, який супроводжує фото, читачів намагаються переконати, що українська армія воює за “особисті амбіції президента Зеленського”. Тут пропагандисти переплутали все. Адже не Зеленський, а путін напав на іншу країну, щоб забрати її території. Тож саме російські військові гинуть за особисті амбіції свого президента, а наші воїни захищають від агресора своє і успішно утилізують окупантів", - резюмують у Борівській селищній раді.

Нагадаємо, що російські окупанти у формі бійців ЗСУ намагалися захопити спостережний пункт.

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