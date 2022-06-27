Російські окупанти вигадали "нехитрий" спосіб, як заманити жителів Маріуполя назад до міста

Російські окупанти вигадали "нехитрий" спосіб, як заманити жителів Маріуполя назад до міста

Російські окупанти намагаються заманити маріупольців назад у місто.

Для цього розповсюджують фейкові списки адрес будинків під знос чи ремонт.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

За інформацією пресслужби міськради, російські окупанти вдаються до маніпуляції та хитрощів, аби змусити людей повернутися та затримати їх там якомога надовше.

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"Про те, що розповсюджувана інформація не відповідає дійсності, свідчить відсутність у списках будинків, які зруйновані вщент, та навпаки присутність вцілілих будинків з позначкою “знести”. Окупанти та колаборанти вдаються до маніпуляції над маріупольцями, щоб вони приїхали до міста, аби врятувати хоч якесь вціліле майно, чи повернутися жити, бо житло начебто відремонтують", - йдеться в публікації.

У міськраді закликали маріупольців не вірити окупантам, бо ті хочуть повернути людей до Маріуполя, аби використати їх у трудовому рабстві та створити для себе “живий щит”, аби прикритися ним, коли ЗСУ почнуть звільнення міста.

Нагадаємо, що у Лівобережному районі Маріуполя під завалами одного з житлових будинків, у який влучила авіабомба, виявили понад сотню тіл загиблих. Діставати та ховати загиблих російські окупанти не планують.

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