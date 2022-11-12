Російські окупанти вигадали нову "столицю" захопленої частини Херсонської області

Окупаційна "влада" тимчасово захопленої території Херсонської області заявила про перенесення "столиці" з Херсона до Генічеська.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди з посиланням на "речника заступника голови уряду регіону" Олександра Фоміна.

"На сьогодні тимчасовою адміністративною столицею Херсонської області є Генічеськ. Там зосереджено всі основні органи влади", - заявив Фомін.

До слова, курортний Генічеськ розташований на півдні області на березі Азовського моря. Місто росіяни захопили 24 лютого - у перший день вторгнення.

Втеча росіян з Херсона

Російське Міноборони 9 листопада заявило про рішення відводити війська з Херсона. Вже 11 листопада окупанти поінформували про успішну операцію. Мовляв, закінчився відхід на "заздалегідь підготовлені оборонні рубежі та позиції" на лівому березі Дніпра. Того ж дня стало відомо, що ЗСУ зайшли до міста.

Своєю чергою, в британській розвідці повідомляють, що росіяни готувалися до втечі з Херсона кілька тижнів - від 22 жовтня. Саме тоді окупаційна "влада" закликала мирних жителів покинути місто.

Тим часом у Москві нібито нічого страшного у втраті Херсона не бачать. Зокрема, експрезидент, а нині заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв заявив, що усі території будуть російськими - "повернуться додому - до РФ".

У Путіна наголошують, що Херсонська область - це досі частина Російської Федерації. Речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що статус окупованого регіону "закріплений". Саме тому, з його слів, "немає і не може бути жодних змін".

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