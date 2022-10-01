Російські окупанти викрали генерального директора Запорізької АЕС - "Енергоатом" 

Росіяни затримали Мурашова 30 вересня близько 16:00 дорогою від станції до Енергодару. Окупанти запинили його автомобіль, а директора АЕС силоміць затримали та із зав‘язаними очима відвезли в невідомому напрямку.

Про це заявив президент "Енергоатом" Петро Котін.

За його словами, наразі немає інформації щодо місця перебування Ігоря Мурашова.

"Генеральний директор ЗАЕС є ліцензованою особою – він несе головну та виключну відповідальність за ядерну та радіаційну безпеку Запорізької АЕС. Його затримання створює небезпеку експлуатації найбільшої в Європі атомної електростанції", - наголосив Котін.

У своїй заяві він вимагає росіяни звільнити захопленого директора АЕС. Котін також звернувся до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, керівника ВАО АЕС Тома Мітчелла із закликом задіяти всі можливі заходи для термінового звільнення Ігоря Мурашова із полону російських окупантів та повернення його до виконання посадових обов‘язків.

Як повідомлялося, МАГАТЕ відправить до України обладнання для радіаційної безпеки. Це допоможе п'ятьом українським установам, зокрема Державній інспекції ядерного регулювання та "Енергоатому", отримати обладнання для радіаційного моніторингу, мобільні телефони, портативні енергетичні системи та інші необхідні предмети.

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